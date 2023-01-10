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Kuduz karantinasına alınan Hozat ilçesinde aşı çalışmaları sürüyor

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kuduz vakasına rastlanılmasının ardından ekipler, kedi ve köpekleri aşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:02
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Tunceli'nin Hozat ilçesinde kuduz vakasına rastlanılmasının ardından ekipler, kedi ve köpekleri aşılamak için çalışmalarına devam ediyor

Kuduz karantinasına alınan Hozat ilçesinde aşı çalışmaları sürüyor
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İlçede yaşayan bir üreticiye ait inekte kuduz tespit edilmesi üzerine ilçede dün karantina uygulaması başlatıldı.

Bu çerçevede, Kaymakamlık koordinesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de kedi ve köpekleri aşılamak için çalışma yapıyor.

Yerleşim yerlerindeki hayvanları aşılayan ekipler, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak bilgilendiriyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zülfikar Ali Aslan, 4 Ocak'ta ilçede yaşayan bir besiciye ait ineğin hastalandığını söyledi.

Hayvanda kuduz yönünde şüphe oluştuğunu ifade eden Aslan, ineği belirli süre gözlem altında tuttuklarını dile getirdi.

Büyükbaş hayvanın 6 Ocak'ta telef olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Hayvan öldükten sonra gövdesini usulüne uygun şekilde gömdük ve kafayı kesip ilgili laboratuvara gönderdik. Sağ olsunlar aynı gün teşhisi yapıp bize bilgi verdiler. Acil durum oluştuğu için biz de gerekli tedbirleri aldık. İlçeye hayvan giriş çıkışlarını kapattık. Bunun yanında zaten 31 Aralık'tan önce ilçede yoğun bir şekilde kedi köpek aşılaması yapmıştık. Bu aşamada da gözden kaçırdığımız ve aşısını yapamadığımız bazı vatandaşlarımıza ait köpeklerin aşılama faaliyetini yürütüyoruz. İlçemizde mevcut köpek varlığının yaklaşık yüzde 95'inin aşılamasını gerçekleştirdik."

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise ilçeye hayvan giriş çıkışları ile sahipli kedi ve köpeklerin serbest halde dolaşmasının yasaklandığı bildirildi.

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