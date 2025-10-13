DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Youtube kanalına konuk oldu. Bakırhan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

DEM Parti'nin eski eşbaşkanlarından olan ve Edirne'de cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'a neden sahip çıkmadıkları eleştirileri yapılırken konuyla ilgili soruya Bakırhan CHP'yi eleştirerek yanıt verdi.

Bakırhan, şunları söyledi:

"Onların içeride olmasının öz eleştirisini önce siz verin. Siz ne zaman Selahattinci Figenci oldunuz, dokunulmazlıkların kaldırmasına oy vermeseydiniz bugün eş başkanlarınız dışarıda partisinin başında olacaktı."

Youtube kanalındaki sunucu şunları belirterek sorusunu sordu:

"Türkiye'de bir süreç yürütülüyor. Demokratikleşme süreci. Her ne kadar iktidar buna bu başka bir isim taksa da bir demokratikleşme sürecinden geçiyoruz. Bir yandan da diğer bir muhalefet partisine yönelik bir ciddi operasyonlar söz konusu. Eee genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunun da eleştirisi, tepkisi ve anlamak istediği de bu bir yandan. Ya nasıl oluyor da bir yandan bunlar olurken diğer yandan biz bu operasyonları yiyoruz. Antidemokratik bir şekilde belediyelerimize kayyum atanıyor yorumları yapılıyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz Sayın Bakırhan?"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, şunları söyledi:

"MÜZEKERE PARTiSiYiZ"

"Orada da yine Özgür başkanla birlikte açıklamalar yaptık. Ama biz bir taraftan da bir müzekere partisiyiz. Evet. Bir sokakta mücadele ederiz.

Antidemokratik uygulamalar karşısında dayanışırız. İki, bir taraftan da masa kurulmuşsa o masayı da yürütmek, Masanın da sonuca ulaşması için de müzakere ederiz. Bizim ismimiz mücadele ve müzakere partisidir. İkisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

Tek başına sadece müzakere değil, mücadele de değil. Mücadele müzakere içindir. Hı hı. Niye mücadele ediyoruz? Meselenin çözümü için, müzakere etmek için. Meselenin çözümünü, meseleyi çözüme kavuşturmak için Cumhuriyet Halk Partisi tabanına da şunu söylemek isterim. Yani çok uzak bir tarihi anlatmıyorum. Lütfen yani ya biraz çok yakın zaman için hafızaları biraz kurcalamak gerekiyor. Lütfen yani bu kadar hafıza yetimi olduğunu zannetmiyorum.

"BİZİM NEYİMİZİ SORGULUYORLAR?"

Biz iki yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını desteklemiş bir partiyiz. İki cumhurbaşkanı seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adına oy vermişiz bir partiyiz. Kent uzlaşı en fazla oy Van'dan çıktı. kent uzlaşısıyla birlikte tavrımızı ortaya koymuş bir siyasi partiyiz. Bizim neyimizi sorguluyorlar? Peki, biz bu meselenin çözümünü ne zaman sağlayacağız? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını mı bekleyeceğiz? Ya da başka bir partinin Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca bu meselenin %100 çözümünün bir garantisi mi var? Peki, biz bir başka partinin iktidar olmasını beklediğimizde yiten canlar, yiten ekonomi, çürüyen sosyoloji, evet açlık, yoksulluk, işsizlik konusunda bekleyip duracak mıyız? Bakın biz ne AK Parti siyasetiyiz, ne Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti. Biz üçüncü yoluz. Hı hı. Biz mücadele etmesini, müzakere etmesini, bunları bir arada yürütmesini bilen, beceren bir geleneğe, bir geçmişe sahip bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla müzakere etmek, ilkelerden vazgeçmek, masanın eee diğer tarafında oturana tabi olmak, Hı hı. %100 onun dediklerine katılmak değil ya.

Bir yol bulur. O yol eee sorunu yaşayanları rahatlatır. Ülkeyi rahatlatır. Demokratik zemini büyütür. Müzakere budur. Müzakere AK Parti'ye tabi olmak, AK Parti siyasetine tabi olmak değil. AK Parti'nin seçim hesaplarına tabi olmak değil. Mücadele de mücadele de kendi kulvarında, kendi zeminde devam ediyor. Müzakere de devam ediyor. İşte ekoloji, ekokrimle ilgili her gün sokaklardayız.

Hı hı. Şırnak'tan Muğla'ya kadar. Kadın mücadelesi konusunda bırakalım Türkiye'yi. Bizim partinin kadın meclisini yürüttüğü mücadele dünyada örnek bir mücadeledir. Sisteme dokunuyor, iktidara dokunuyor diye bir masa kuruldu diye biz ilkelerimizden, mücadelemizden vazgeçmeyiz.

Bizim böyle yorumlanmamız Hı hı. aslında bizi şaşırtıyor. Hı hı. Tuzuk kuru dayak yememiş, tokat yememiş, işkence görmemiş. Kimlik sorunu yok, iş sorunu yok. Konforlu alanında oturmuş. Kürtler niye müzakere yapıyor?

“SİZ NE ZAMAN SELAHATTİNCİ FİGENCİ OLDUNUZ?”

Onların içeride olmasının öz eleştirisini önce siz verin. Siz ne zaman Selahattinci Figenci oldunuz?

Dokunulmazlıkların kaldırmasına oy vermeseydiniz bugün eş başkanlarınız dışarıda partisinin başında olacaktı."