Tuncer Bakırhan'dan çarpıcı çıkış: Bahçeli o sözleri durduk yere söylemedi...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis'te DEM Partili vekillerle tokalaşması ve ardından "Öcalan Meclis’e gelsin, DEM Grubunda konuşsun, örgütünü tasfiye ettiğini açıklasın" sözleri siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ediyor.

Bahçeli’nin bu hamleleri ‘yeni çözüm süreci’ iddialarını da beraberinde getirirken, tartışmanın tarafı olan DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuya ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli arasında bir konsensus olduğunu ancak süreçte bir netlik olmadığını düşündüğünü belirten Bakırhan, DEM Parti’den “silah bırak” çağrısı beklenmesini hayretle izlediğini ifade etti.

"MESELE YANLIŞ YERDEN TARTIŞILIYOR"

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Bakırhan, Devlet Bahçeli'nin Meclis açılışında tokalaşmasını ve açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"Meselenin çözümüne dönük tartışmaların başlaması bence olumlu. Ama bir problem var. Mesele yanlış yerden tartışılıyor. Dikkat ederseniz meselenin sonuçları tartışılıyor. 'Şu konuşsun, şu silah bıraksın, şu araya duvar örsün, diğeri sözünü şöyle kursun' gibi. Bir buçuk ayda sebep duymadık, hepimiz sonucuz. Kürt sorunu nedir, durduk yere mi çıktı? Sonuçlarıyla başlayan bir tartışma insanı kaygılandırıyor, tedirgin ediyor"

'BAHÇELİ ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER SÖYLEDİ'

“Cumhur İttifakı'nda bir kriz olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna da yanıt veren Bakırhan, “En başta anlamaya çalıştık. Ama durduk yere söylenmediği kesin o sözlerin. Çok önemli şeyler söyledi. Hakkını vermek lazım. Umut hakkı, demokratik, siyaset gibi aslında birçok pozitif kavram kullanıldı, tanımlanma yapıldı. Anlamaya çalıştık. Bu 45 günlük süre içerisinde, başlarken iktidar ortakları arasında -nüanslar olabilir- bu sürecin tamamından haberdar olunduğuna, aralarında bir rol paylaşımı olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.