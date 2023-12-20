Tünel üzerinden yürüyen bir vatandaş dengesini kaybedip yola çakıldı

Kaynak: DHA
Tünel üzerinden yürüyen bir vatandaş dengesini kaybedip yola çakıldı
Trabzon'da bir vatandaş, tünelin üstünden yaya bir şekilde yürürken dengesini kaybedip karayoluna düştü. Hastaneye kaldırılan Özbek, kurtarılamadı.

Trabzon'un Ganita mevkisinde meydana gelen olayda, Ganita Çay Bahçesi'nden hesabı ödeyerek çıkan Özbek, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünel üzerindeki yoldan yürüyerek evine doğru gitmek istedi. Tünel üzerinde yürüyen Özbek, bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten yola düştü.

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HAYATINI KAYBETTİ

Özbek'i fark eden vatandaşlar, olay yerine polis ekipleri ve 112 acil sağlık ekiplerini çağırdı. 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından hastaneye kaldırılan Özbek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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