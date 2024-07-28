Tünelde faciadan dönüldü! Havalandırma borusu yola düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tünelde faciadan dönüldü! Havalandırma borusu yola düştü

Pendik'te, Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu üzerindeki bir tünelde meydana gelen olayda, havalandırma borusunun yola düşmesi büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdi.

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kurtköy - Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu üzerinde yer alan bir tünelde, gece vakti yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle tünel içi aydınlatmaları aniden devre dışı kaldı. Bu durum, tüneli kullanan sürücüler için tehlikeli anların yaşanmasına sebep oldu. İşlerine gitmek veya evlerine dönmek üzere yola çıkan sürücüler, ışıkların söndüğü tünelde görüş zorluğu çekti ve güvenli bir şekilde ilerlemekte güçlük yaşadı.

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Tünel içindeki karanlık, bazı sürücülerin neredeyse kazaya karışmasına yol açtı, ancak ciddi bir kaza meydana gelmedi. Olay esnasında tünel içinde bulunan sürücüler, yaşadıkları bu olumsuz durumu cep telefonlarıyla kayıt altına alarak yetkililere ve kamuoyuna duyurdu. Tüneldeki aydınlatma sisteminin neden devre dışı kaldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yetkililer, olayın ardından incelemelerde bulunarak, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalara başladı.

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