Tunus’ta engellenen 7 düzensiz göç girişiminde 252 göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, Tunus’un farklı bölgelerinde gerçekleştirilen düzensiz göç girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerinin ülkenin güney sahillerinde yer alan Mehdiyye, Şebba, Sfaks ve Kerkanah kentlerinde düzenledikleri operasyonlar sonucunda engellenen 7 düzensiz göç girişiminde Sahra Altı Afrika ülkelerinden 252 göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Yakalanan göçmenlerin teknelerle İtalya’ya geçmeye çalıştıkları belirtilen açıklamada, gözaltına alınanların yasal işlemlerinin yapılması için savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün ekim ayında yayımladığı raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyıları çıkışlı olan ve İtalya veya Malta'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor. (AA)