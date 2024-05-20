Tunus'ta halk sokaklara döküldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tunus'ta halk sokaklara döküldü
Tunus'ta gazeteci, avukat ve diğer muhalif kamu figürlerinin yakın zamanda tutuklanmasının ardından BM ve AB yetkililerince verilen sert tepkiler karşısında yüzlerce kişi Başkan Kais Saied'i desteklemek için yürüyüş yaptı.

Başkan Saied, AB ve BM tarafından verilen tepkileri “yabancı müdahale” olarak nitelendirdi ve Tunus Dışişleri Bakanlığı'na birçok ülkenin büyükelçilerini çağırması talimatını verdi. Protestoculardan Sabre Rzigue "Dış müdahaleyi kabul etmiyoruz. Çünkü biz egemen bir devletiz. Başkan Kais Saied'i sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

Tunus'ta sivil toplum, sonbaharda yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanmasıyla birlikte, muhalefete yönelik son dönemdeki baskıyı kınadı.

Ülkesinde çok sayıda uzman, gazeteci, avukat ve sivil toplum figürü son günlerde tutuklanmıştı. Protestocu Mohamed Hentati "Tunuslu olsalar bile yabancı müdahaleye ve hainlere karşıyız" dedikten sonra sözlerine "Bugün tarihe katkıda bulunmak, ülkemizi işgal etmek, toplumsal dokusunu değiştirmek isteyenlerin karşısında durmak istiyoruz” diye devam etti.

Aralarında Başkan Saied'in siyasi muhaliflerinden sekizi, eski bakanlar ve iş adamlarının da bulunduğu 40'a yakın tanınmış isim şu anda “devlet güvenliğine karşı bir komplo” soruşturması kapsamında gözaltında bulunuyor.

Pazar günkü gerçekleştirilen miting, avukatların hafta başında ulusal baroya karşı gerçekleşitirilen polis baskınlarını ve tutuklanmalarına karşı gerçekleştirdiği protestoların devamı olarak görülüyor.

Tunuslu Baro başkanı Hatem Meziou, "gücün kötüye kullanılmasına" son verilmesi ve Başkan Saied'in olaylara müdahale etmesi çağrısında bulundu. Fakat 2021'de geniş yetkilere sahip olan Saied, Perşembe günü iki avukatın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada "eşitliği ve adil yargılanma hakkını garanti eden Tunus yasalarına saygı duyuyorum" diyerek Meziou'nun çağrısını reddetmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ocak ayında Tunus'un "gerçek kontrol ve dengelerin yokluğu nedeniyle 2023 yılında insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından daha fazla gerileme yaşadığını" iddia ettiği bildirisinde "Hükümet ifade özgürlüğünü baltalamak, muhalifleri kovuşturmak, göçmenlere ve sığınmacılara baskı yapmak için yeni adımlar atıyor" ifadelerine yer verdi.

Pazar günü sokağa inen halk, cumhurbaşkanlarına destek gösterilerinde bulundu ve sık sık "Kais Saied hepimizden üstündür" ve "Biz ona güveniyoruz. Bize güvenlik ve huzur getirdi” sloganlarını attı.

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