Tunus'ta seçim tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tunus'ta seçim tarihi belli oldu

Tunus'un giderek otoriterleşen lideri, bir zamanlar Arap dünyası için demokrasi modeli olarak görülen Kuzey Afrika ülkesinin başında geçirdiği çalkantılı yılların ardından ikinci kez aday olup olmayacağına dair bir açıklama yapmadan, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin Ekim ayında yapılacağını açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kais Saied, Salı günü geç saatlerde yayınladığı bir kararnameyle seçim tarihini 6 Ekim olarak belirledi. Saied'in görev süresi 23 Ekim'de sona eriyor.

Seçim, seçmenlerin Said'in ekonomik kriz ve otoriterliğe doğru sürüklenme ortamındaki görev süresini değerlendirmeleri için bir fırsat olacak. Said, Arap Baharı denilen dönemin ardından yaşanan protestoların ardından parti siyasetinden ve ekonomik durgunluktan hayal kırıklığına uğrayan Tunuslulara enerji veren popülist ve yolsuzluk karşıtı bir zeminde seçimlere katılmıştı.

Saied, iktidarını sağlamlaştırmak için anayasayı değiştirerek ve en büyük siyasi partilerden gelenler de dahil olmak üzere eleştirmenleri hapse atarak Tunus'un demokratik kazanımlarından bazılarını tersine çevirdi. Analistler, yeni anayasanın kendisine tam yetkiler vermesi göz önüne alındığında, ikinci beş yıllık dönem için aday olmasını bekliyor.

Saied, iki yıl önce Ennahda adlı muhalif İslamcı partisine mensup milletvekillerinin protestolarından sonra parlamentoyu feshetmişti .

Saied geçtiğimiz yıl 40'tan fazla eleştirmeni ve siyasi muhalifi, ülkenin güvenliğine karşı komplo kurmak suçlamasıyla hapse atıldı. Bunların arasında muhalefetin en büyük partisi olan Nahda'nın lideri de yer alıyor.

Bu yılın başlarında Raşid Gannuşi, partisinin 2019'daki siyasi kampanyalarını finanse etmek için yabancı finansmana güvendiği iddiasıyla üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, Gannuşi'nin geçen yıl terörizmi desteklemek ve nefreti kışkırtmaktan suçlu bulunmasının ardından farklı bir mahkeme tarafından verilen 15 aylık hapis cezasına eklendi.

Tunus'un ana muhalefet koalisyonu, Saied'in siyasi muhalifleri serbest bırakılmadığı ve yargı bağımsızlığı yeniden sağlanmadığı sürece başkanlık seçimlerine katılmayacağını söyledi. Ennahda'yı da içeren ana muhalefet partilerinin koalisyonu olan Ulusal Kurtuluş Cephesi, seçimlerin adil olmayacağı konusunda endişelerini dile getirdi.

Kamu düzenini bozduğu şüphesiyle gözaltında tutulan sağcı Destourian Partisi lideri Abir Moussi de dahil olmak üzere birkaç lider şimdien adaylığını duyurdu. 2019 seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan Cumhuriyetçi Halk Birliği partisinden Lotfi Mraïhi de adaylığını açıkladı.

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