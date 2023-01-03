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Tunus'ta toplu ulaşım çalışanlarının grevi sona erdi

Tunus'ta toplu ulaşım çalışanlarının "maaşlarını ve yıllık ikramiyelerini alamadıkları" gerekçesiyle dün başlattığı grev son buldu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:59
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Tunus'ta toplu ulaşım çalışanlarının grevi sona erdi

Tunus'ta toplu ulaşım çalışanlarının grevi sona erdi
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Tunus Genel İşçi Sendikasına bağlı Ulaşım Sendikası, 2023 yılının ilk iş gününde başlatılan iş bırakma eylemine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, kamuya ait Tunus Taşımacılık Şirketi çalışanlarının maaşlarını ve yıllık ikramiyelerini alamadıkları için dün başlattığı iş bırakma eylemi sona erdirildi.

Sendika ile hükümet yetkililerinin bir araya geldiği aktarılan açıklamada, hükümet yetkililerinin 16 Ocak'a kadar ulaştırma şirketi çalışanlarının hak edişlerinin ödeneceğini teyit ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Milli sağduyuya dayalı, halka hizmet için toplu taşıma seferlerine başlandı." ifadelerine yer verildi.

Maaşlarını ve yıllık ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle greve giden Tunus Taşımacılık Şirketi çalışanı yüzlerce kişi dün başkent Tunus'ta hükümet binasının da yer aldığı Kasba Meydanı'nda toplanarak hükümeti protesto etmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran olağanüstü kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik krizin daha da derinleştiği Tunus, COVID-19 salgınının etkisiyle büyüyen ekonomik krizden kurtulmaya çalışıyor.

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