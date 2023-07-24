Tunus’un ölüme terkettiği Anne ve Kız

Libya'nın batı sınırında, Tunus ile ortak paylaşılan çöl bölgelerinde Tunus makamları tarafından terk edilmiş yüzlerce kaçak Afrika göçmeni 45 derece üzerindeki sıcaklıklarda kaderleriyle yüzleşiyor.

Tunus’un ölüme terkettiği Anne ve Kız

Libya İnsan Hakları Ulusal Komitesi resmî sitesinde paylaşılan resim olayların ne kadar acı ve canide olduğunu gözler önüne seriyor.

Fotoğrafta anne kız ölmüş bir halde yerde yatıyorlar. Kızının bakışlarından kaçmak için başını toprağa gömen anne ve kolundan tutan kız susuzluktan sıcaktan ve açlıktan hayatlarını kaybettiler. Afrika kıtası yeraltı kaynakları bakımından çok zengin olmasına rağmen, batı ve kukla yöneticiler tarafından sömürüldüğünden kendi vatandaşları açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Kimileri de sömürüldükleri ülkelere kaçabilmek için göç yollarını denesede büyük bir çoğunluğu açlık ve susuzluktan hayatını kaybediyor.

BM: ‘‘GIDALARIN YÜZDE 17’Sİ İSRAF OLUYOR’’

Dünya’da bu kadar açlıktan susuzluktan ölen insan varken dünya geneli olarak yapılan israflar tartışılır hale geldi. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre dünya genelinde üretilen gıdanın yüzde 17’si israf oluyor. Bu da yaklaşık 1 milyar ton gıdaya denk geliyor.

Bu israfın yüzde 61’lik kısmı evlerde, yüzde 26’lık kısmı restoranlar gibi gıda hizmeti veren yerlerde ve yüzde 13’lük kısmı da perakende gıda satıcılarında meydana geliyor.

Yiyeceklerin dünyada bu kadar israf olması ve Afrika ülkelerinde bu kadar kıtlık, açlık ve susuzluktan çocukların ve insanların ölmesi bir katliam olarak değerlendiriliyor. Bu israf değil bu çalmak değil bu bir cinayet.

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