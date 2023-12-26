Tüp bebek tedavisinde yeni mucize yöntem

İnsanlar anne baba olma hayali kurmaya devam ediyor. Bu süreçte sağlık problemleri yaşayan birçok kişinin yeni tedavi yöntemlerinin arayışına girmesiyle dikkat çekti.

Prof. Dr. Hulusi Zeyneloğlu, tüp bebek tedavisinde genetik incelemeli tek embriyo transferi yönteminin gebelik ihtimalini %95'e çıkardığını belirtti.

Prof. Dr. Hulusi Zeyneloğlu’na ise hem anne adaylarının sağlığını koruyor hem de gebelik kaybı riskini ortadan kaldırmasıyla dikkat çekti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüp bebek tedavisine yeni yöntemler eklenmeyi sürdürüyor.

Prof. Dr. Hulusi Zeyneloğlu, son yıllarda geliştirilen genetik incelemeli tek embriyo transferinin gebelik şansını yüzde 95'e kadar yükselttiğini belirterek bu yöntemle çoklu gebelik, erken doğum, düşük gibi komplikasyonların da önlendiğini söyleyerek konuya dair merak edilen detayları duyurdu.

Prof. Dr. Zeyneloğlu, genetik incelemeli tek embriyo transferi yönteminin başarısının sırrını açıkladı.

“Tek embriyo transferinde embriyonun sağlıklı olması için oosit ve spermin de kaliteli olması gerekiyor. Bu amaçla, çiftlere yaşam biçimi değişikliği ve kişiye özgü beslenme ve gıda takviyeleri öneriyoruz. Ayrıca, çiftin geçmişi incelenip, soruna özgü genetik, moleküler biyoloji ve mikrobiyolojik tetkikler istiyoruz ve sonuçlarına göre özel tedavi uyguluyoruz.” diyen Prof. Dr. Zeyneloğlu, “Ancak, burada biyopsi yapan laboratuvar deneyimi de çok önemli. Laboratuvarımızda, embriyoların genetik incelemesini son teknoloji cihazlarla gerçekleştiriyoruz.” sözlerini kullandı.

Prof. Dr. Hulusi Zeyneloğlu, Frontiers’in Endocrinology’de yayımlanan araştırmaya göre gebelik oranlarının yükselmesinde rahmin iyi değerlendirilmesinin önemli bir rol oynadığını açıkladı.

“Rahim, embriyonun tutunacağı yerdir. Bu nedenle, rahmin sağlıklı bir ortam olması çok önemli. Biz, rahmi gereğinde ameliyat ile düzeltiyoruz. Sıklıkla görülen ama teşhisi ve tedavisi zor olan rahim enfeksiyonu olan kronik endometritlerin tedavisini yapıyoruz. Rahim bağışıklığını değerlendiriyor, uygun tedaviler sunuyoruz.” diyen Prof. Dr. Hulusi Zeyneloğlu, “Bu sayede, preimplantasyon inceleme ile dünyada normal kabul edilen %60 gebelik şansını %95'e çıkarıyoruz. Yaklaşımımız bu yılki Avrupa Üreme Derneği’nin toplantısında da doğrulandı; sağlam embriyo verildiğinde gebelik elde edilememenin en önemli nedeninin rahim dokusunun sorunları olduğunu ve bunların düzeltilmesi gebelik oranlarını artıracağı bildirildi ” ifadelerini kullandı.