Tüp bomba gibi patladı. Mahallesi sokağa döküldü

Bolu’da gece saatlerinde çiğ köfte ve tantuni satışı yapılan bir iş yerinde gaz sıkışması sonrasında tüp bomba gibi patladı. Mahalle halkı patlama sonrasında büyük korku yaşadı ve sokağa çıktı.