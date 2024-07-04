Tüp fiyatları patladı

Akaryakıt, sigara ve alkollü içecekler gibi tüp fiyatlarına da eklenen ÖTV zamları belli oldu.

Asgari ücrete zam yapılmazken emekli zammı ise beklentiyi karşılamazken bir zam haberi daha vatandaşı üzdü.

6 aylık enflasyonun belirlenmesinin ardından tüp fiyatlarına zamlandı. Temmuz ayında ÖTV oranında yaşanan artış nedeniyle önce LPG fiyatları ardından da tüp fiyatlarına zam geldi.

Geçtiğimiz ay 686 liradan satılan mutfak tüpü fiyatı Temmuz ayında 70 lira zam görerek 756 liradan satılmaya başlandı.

İŞTE ZAMLI TÜP FİYATLARI

Piknik tipi küçük tüp: 175 lira

Mutfak tipi büyük tüp: 756 lira

24 KG'lik ticari tüp: 1507 lira

45 KG'lik sanayi tüpü: 2 bin 830 lira

45 KG Propan tüp: 3 bin 090 lira

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İPRAGAZ TÜP TEMMUZ 2024 FİYAT LİSTESİ

Piknik tipi küçük tüp: 148,50 lira

Mutfak tipi büyük tüp. 739 lira

Ticari tüp- 24 KG 1.477,50 lira

45 KG sanayi tüpü: 2 bin 770 lira

45 KG Propan tüpü: 3 bin 026 lira