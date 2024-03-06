TÜPRAŞ'tan 500 milyon dolarlık yatırım kararı

TÜPRAŞ'tan yatırım kararı...Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş TÜPRAŞ 2024 yılında toplam satışların 30 milyon ton seviyesine çıkarmayı hedefliyor. TÜPRAŞ ayrıca ürün marjı beklentisini 14 dolar/varil öngörüyor.

Türkiye'nin dev sanayi şirketlerinden biri olan TÜPRAŞ'ın satış ve kar rakamlarında negatif bir seyir öne çıktı. Şirketin 2023 yılı hasılatı yüzde 25'lik bir düşüşle 916 milyar liralık hazılatı 686 milyar liraya geriledi.

Kapasitelerini bu yıl yüzde 90'a çıkarmayı hedefleyen şirket 26 Milyon tonluk üretimi 30 milyon satışa çıkarmayı planlıyor. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde, 2024 yılında 500 milyon dolarlık yatırım beklediğini duyuruldu.

Şirketin brüt karı 113 milyon dolardan 109,7 milyar liraya gerilerken, 2022'de 76,2 milyar lira olan esas faaliyet karı da 73,6 milyar liraya gerilediği öğrenildi.

Şirketin net karı ise yüzde 13 düşerek 53,5 milyar TL seviyesinde oldu. Satış ve net kâr açısından ekside olan TÜPRAŞ’ın duran varlıklarında artış gözlendi.

NİSAN'DA TEMETTÜ DAĞITILACAK

TÜPRAŞ, hisse başına brüt 10,38 TL, net 9,34 TL temettü ödemesi yapmayı hedefliyor. Temettü dağıtım genel kurula sunulacak. Ödeme tarihi ise 5 Nisan 2024 olarak belirlendi. Açıklamada "Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının; 20 milyar lira ortaklara birinci kar payı, 1 milyar 990 milyon 366 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, 20 milyar liranın tamamının nakden ödenmesine" denildi.