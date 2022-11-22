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Tüpraş’tan EPDK başvurusu

Tüpraş, depolama tesisi kurma taahhüdü ile 1,000 MW büyüklükte ilave santral kurulumu için EPDK'ya başvurdu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:01
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Tüpraş’tan ilave santral kurulumu için EPDK’ya başvuru

Tüpraş’tan EPDK başvurusu
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Tüpraş’ın TUPRS.IS bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) depolama tesisi kurma taahhüdü ile toplamda 15 proje ile yaklaşık 1,000 MW büyüklükte ilave güneş ve rüzgar enerjisi tesisi kurulumu için ön lisans başvurusu yaptı.

Şirket ilgili açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı.

MALİYET VE FİNANSMAN ESASLARI NETLEŞECEK

KAP’a yapılan açıklamada, 442 MW kapasiteye sahip Entek Elektrik Üretimi’nin EPDK’ya, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave 150 MW GES ve 854.5 MW RES olmak üzere toplamda 15 proje ile 1,004.5 MW ilave kapasite için ön lisans başvurusu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ön lisans alınması halinde uygulamaya alınacak projelerin yatırım süreci, maliyet ve finansman esaslarının netleştiğinde paylaşılacağı belirtildi. (AA)

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