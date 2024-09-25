Tüpraş'tan temettü kararı. KAP'a bildirim yapıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Tüpraş'tan temettü kararı. KAP'a bildirim yapıldı

Tüpraş, genel kurulda alınan kâr payı dağıtılması yönündeki kararı hayata geçirildiğini duyurdu. Tüpraş, ortaklara toplamda 23 milyar TL tutarında nakit temettü ödenmesi kararlaştırdı.Tüpraş, konuyla ilgili olarak KAP'a bildirim yaptı.

Tüpraş, Kamu Aydınlatma Platformuna açıklama yolladı.Tüpraş, 2024 yılı kâr payı dağıtımını gerçekleştirmek üzere düzenlenen genel kurulda, dağıtım teklifini onayladı. Kararla ilgili olarak KAP'a yapılan bildirimde, ortaklara toplamda 23 milyar lira tutarınta nakit temümttü ödenmesi yapılacağı duyuruldu.

TÜPRAŞ'IN KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Tüpraş'tan yapılan açıklamada şirketin kar dağıtım politikası, uzun vadeli stratejiler, yatırım ve finansman politikaları hakkındaki durumunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Kar Payı Tebliği kapsamında, ortaklara toplamda 23 milyar TL nakit temettü dağıtılmasına genel kurulda karar verildiği ifade edildi. Genel Kanuni 2,3 milyar liralık yedek akçenin ise geçmiş yıl karlarından karşılancağı duyuruldu

TEMETTÜ DETAYLARINDA NELER VAR?

Temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde 27 Eylül tarihinde başlayacak. 1 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69) ve net 10,7432257 TL (%1.074,32) ödeme yapılacağı kaydedildi.

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