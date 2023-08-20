Tur minibüsü ağaca çarptı: 6 yaralı

Kocaeli'nde içerisinde turistlerin bulunduğu minibüsün ağaca çarptığı kazada araçtaki 5 turist ile sürücü yaralandı.

KAYNAK: DHA
Tur minibüsü ağaca çarptı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, içerisinde turistlerin bulunduğu minibüs, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan Suudi Arabistan uyruklu 5 kişi ile sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Derbent Mahallesi Atıf Erkçıkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan H.D. idaresindek minibüs, Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'na indiği sırada freni boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada tur minibüsünün içerisindeki Suudi Arabistan uyruklu 5 kişi ile sürücü H.D. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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