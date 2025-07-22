Tur otobüsü bariyerleri aştı! Çok sayıda yolcu ölümle burun buruna kaldı

Kaynak: DHA / İHA

Antalya Serik’te turistleri taşıyan tur otobüs sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerleri aşarak refüje çarparak durdu. Çok sayıda yolcu panik yaşarken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan tur otobüsü köprüden düşmek üzereyken durabildi. Otobüste bulunan 34 yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, D-400 kara yolu üzerinde bulunan Belkıs Köprüsü girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref D. idaresindeki 10 ARR 495 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Köprü girişinde bulunan demir bariyerleri aşan otobüs, refüje girerek ancak durabildi. Köprüden düşmekten son anda kurtulan otobüsün içinde bulunan 34 yolcu, büyük panik yaşadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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