Tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Kazayı araç kamerası kaydetti

Muğla'nın Ula Akyaka Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, günübirlik tura katılan yerli turistleri taşıyan Mehmet D. yönetimindeki tur otobüsü, iddiaya göre freninin patlaması sonucu park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir ikametin duvarına çarparak durdu.

Kazada, bazı yolcular otobüsten fırlarken, diğerleri otobüs içinde sıkıştı. İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi yaralandı. Olay sonrası, araç içinde sıkışan 4 kişi, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza anı, bir başka aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün hızla diğer araçlara çarparak meydana gelen kaza anı yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.