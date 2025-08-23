Tur otobüsünde can pazarı! New York’ta feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Eyalet polisi Andre Ray, düzenlediği basın toplantısında, tur otobüsü Niagara Şelaleleri'nden New York kenti istikametine ilerlediği sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Aracın Genesee bölgesindeki otoyolda devrildiğini ifade eden Ray, 5 yolcunun kaza yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ray, otobüste sıkışanların acil durum ekiplerince kurtarıldığını, kazada yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Yolcuların çoğunun Hint, Çinli ve Filipinli olduğunu dile getiren Ray, ön incelemede otobüste mekanik arızaya ya da sürücünün alkol veya uyuşturucunun etkisi altında olduğuna dair bulguya rastlanmadığını ifade etti.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayı soruşturmak üzere New York'a uzman ekip gönderileceğini duyurdu.