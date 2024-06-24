Turabi’nin katıldığı yarışma ortaya çıktı ortalık ayağa kalktı

Düzenleme: Merve N. Güreş
Turabi’nin katıldığı yarışma ortaya çıktı ortalık ayağa kalktı

Surivivor yarışmalarının ikonik ismi Turabi’nin katıldığı bir yarışma ortalığı ayağa kaldırdı. Turabi’nin yurt dışında katıldığı yarışmanın ortaya çıkan görüntülerine yorum yağdı.

Son olarak Survivor Allstar 2024’te yarışan ancak sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kalan Turabi’nin daha önce katıldığı bir yarışma ortaya çıktı.

Geçmiş yıllarda katıldığı 2 Survivor yarışmasında birinci olan Turabi’nin geçen yıl yurt dışında düzenlenen bir ‘Yastık savaşı’ turnuvasına katıldığı ortaya çıktı. Turabi’nin katıldığı turnuvadan ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Ortaya çıkan görüntülere "Nerede abuk bir şey var Turabi orada", "İnanılmaz bir kariyer yolculuğu" gibi yorumlar yapıldı.

Turabi’nin ‘Yastık savaşı’ turnuvasına geçen yıl katıldığı ve şu anda ‘The Challange All Stars’ adlı yarışmada olduğu öğrenildi.

Surivior’daki çıkışlarıyla gündeme gelen Turabi, Yetenek Sizsiniz, Survivor, The Challenge: War of the Worlds, The Challenge: Ride or Dies gibi yarışmalara katılmıştı.

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