Koray Avcı’dan Mustafa Keser’e olay yanıt

Ünlü sanatçı Koray Avcı, önceki akşam Kıbrıs'ın İskele bölgesinde bulunan bir otelde sahne aldı.

Özel tasarım gömleğiyle şık bir şekilde sahneye çıkan Avcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Şarkıcı Mustafa Keser'in geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda Koray Avcı'yı kastettiği iddiaları da gündeme geldi.

"YÜZÜNÜ ÇEVİRDİ BANA SELAM VERMEDİ"

"6-7 sene kadar önce Ankara'da sahne aldığı zamanlarda mekanın sahibi tarafından söz konusu şarkıcının kendisine getirildiğini ve ‘Ağabey bu yanında olsun, bunu yeni piyasaya sürüyorum. Senin yanında görünsün’ dediğini söyledi. Söz konusu kişinin utana sıkıla yanına oturduğunu" belirten Keser şunları aktardı:

"Yanıma zar zor getirdiler, görünsün adam olsun diye. Baya da adam oldu, benden çok para kazanıyor şu anda. İki defa uçakta karşılaştık, yüzünü çevirdi bana selam vermedi."

“BEN HER GÖRDÜĞÜM YERDE SELAM VERİRİM”

Koray Avcı ise iddialara şu ifadelerle yanıt verdi:

"Mustafa abi bizim üstadımız. Ben her gördüğüm yerde selam veririm. Latife etmiş orda bunu öyle kabul ediyorum en azından ben ilk o mekanda 2 Eylül 2015 yılında sahne aldım. Mustafa hocam orada 2017'de sahne aldı. Biz ona hayranız. Onu izlemeye gittik. Sağ olsun bizi iyi ağırladı. Ben öyle biri değilim. Öyle bir şey yok. Mustafa abi bizim üstadımız. Ben her gördüğüm yerde selam veririm. Latife etmiş orda bunu öyle kabul ediyorum en azından ben ilk o mekanda Yolda kimi görsem selam veririm."

KORAY AVCI KİMDİR?

Koray Avcı, 3 Ocak 1984'te Ankara'da dünyaya geldi. Söz yazarı, besteci, müzisyen ve şarkıcı olarak tanınan Avcı, kökleri Erzincan'ın Tercan ilçesine dayanıyor.

2008-2012 yılları arasında Muğla Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olan Avcı'nın, küçüklüğünden beri resim ve müziğe büyük bir ilgisi var.

Ankara'daki çeşitli performans mekanlarında şarkı söyleyerek müzik kariyerine adım atan Avcı, ailesinin "bilim ve bilgelik sahibi" bir birey olmasını istemesi üzerine pozitif bilimler alanında eğitim görmeye yönlendirildi.

2008'de Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazanan Avcı, Ankara'yı, müziği ve tüm hayallerini geride bırakarak Muğla'ya taşındı.

2010'da üniversite hayatına devam ederken arkadaşı Osman Arslan ile birlikte Acun Ilıcalı'nın sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansıyla ikinci tura yükseldi.

Muğla'da aradığı ortamı bulamamış olsa da, bir arkadaşının yanında şarkı söylemeye başlamasıyla hayatının yönü değişti ve sokaklarda müzik yapmaya başladı.

2012'de üniversiteden mezun olduktan sonra Ankara'ya dönen Avcı, daha önce sahne aldığı yerlerde yer bulamadı. Bunun üzerine, bir arkadaşıyla birlikte Ankara sokaklarında ve toplu taşıma araçlarında müzik yapmaya başladı.

Aynı yıl, metroda söylediği bir şarkının kaydedilip sosyal medyada yayılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Avcı, kendi videolarını çekip YouTube gibi platformlarda paylaşmaya başladı ve büyük ilgi gördü.

Artan talep üzerine yurt içi ve yurt dışında konserler vermeye başladı ve güçlü, samimi yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Yılda yaklaşık 180 konser veren Avcı, Dokuz Sekiz Müzik'in sahibi Ahmet Çelenk ile tanıştıktan sonra ilk solo albümü "Aşk İle"yi 28 Ağustos 2015'te yayınladı.

Albümde Neşet Ertaş, Mazlum Çimen, Saki Çimen, Soner Akalın, Zeliha Sıkık, Feyzullah Eti gibi isimlerin yanı sıra, kendisinin ve gitaristi Köksal Fındık'ın eserleri de yer aldı.

"Aşk İle" albümü, piyasaya çıktığı andan itibaren satış listelerinin zirvesinde yer aldı ve albümün çıkış şarkısı "Sen"e çekilen video klip 135 milyon izlenme sayısını aştı.

Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait şarkı ve türküleri kendi yorumuyla seslendiren Avcı, besteleri, şiirleri ve seyirciyle kurduğu samimi iletişimle sahnede kendine has bir tarz oluşturdu.

24 Haziran 2016'da "Sonra Dersin Ki" adlı ikinci albümünü Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasaya sürdü.

Kendini kültürüne sıkı sıkıya bağlı bir sanatçı olarak tanımlayan ve sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Avcı, konserlerinden önce eski türküleri ve deyişleri dinleyerek hazırlanır.