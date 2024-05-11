TÜRASAŞ'tan TCDD Taşımacılık AŞ'ye 27 yük vagonu

Bu vagonlar, Eskişehir’deki yerli ve milli imkanlar kullanılarak üretildi ve ağırlıklı olarak yük taşımacılığında hizmet verecek. Her bir vagon, iki adet 40 ayaklık konteyner taşıyabilme ve 108 ton yük kapasitesine sahip. Uluslararası standartlara uygun olarak üretilen bu vagonlar, TSI standartlarına göre tescil edildi.

Yıl içinde 200 adet daha vagon üretimi planlanıyor; 2025’te 200 ve 2026’da ise 480 adet vagon üretilecek. Yük taşıma vagonlarına, hem yurt içi hem de yurt dışı demiryolu taşımacılığında büyük talep var. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu vagonlar, yüksek kapasiteleri ve aktarma kolaylıkları sayesinde tercih ediliyor. Daha fazla vagonun bir tren dizisine bağlanabilmesini sağlayan kısa tasarımları, tren işletmeciliğini daha verimli kılıyor. Ekonomik ve çevre dostu olan yeni nesil konteyner vagonlar, daha fazla yük taşıma kapasiteleri ile dikkat çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin yerli ve milli vagon üretiminin lojistik açıdan önemli bir atılım olduğunu belirtti. Uraloğlu, “Çevre dostu ve ekonomik vagonlarımızla lojistik sektörüne yeni bir soluk getiriyoruz. Yerli ve milli vagonlarımız Türkiye’nin yükünü taşıyacak” dedi.

TÜRASAŞ

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), kısaca TÜRASAŞ, 4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince TCDD’nin bağlı ortaklıkları olan TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ’ın birleştirilmesi ile kurulan Ankara merkezli iktisadi devlet teşekkülüdür.

TÜRASAŞ, Türkiye’nin yerli ve milli vagon üretiminin önemli bir atılımıdır. Şirket, yerli ve milli imkanlarla üretilen vagonlarla lojistik sektörüne katkı sağlamaktadır. Yük taşıma kapasitesi yüksek ve çevre dostu olan bu yeni nesil konteyner vagonları, uluslararası kullanıma da olanak sağlayan TSI standartlarına uygun olarak imal edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin yerli ve milli vagonlarının Türkiye’nin yükünü taşıyacağını ifade etmiştir.