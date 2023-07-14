Türbanlı genç kız çalınan hayallerini anlattı: Benim bir hayalim kalmadı be abi

Sokak röportajında genç bir kız, muhabirin “Genç olarak ne bekliyorsun” sorusuna “Ne hayalim kaldı ne de geleceğim.” cevabını verdi.

Türbanlı genç kız çalınan hayallerini anlattı: Benim bir hayalim kalmadı be abi

Editör: Erkavim Yıldırım

Hayat pahalılığı karşısında Türk Lirası'nın her geçen gün değer kaybı yaşamasıyla alım gücünün düştüğü Türkiye’de gençler sokak röportajlarında sitem ediyor.

Bir genç kız, katılığı sokak röportajında “AK Parti’ye oy veren kesimin yüzde 70’i Türkiye’nin su anda gücü olduğunu sanıyorlar.” dedi.

Geçen yaz Fransa’daki Avrupa’nın en büyük kütüphanesinde gittiğini söyleyen genç kız “Size şunu söyleyebilirim Erdoğan'ın yüzünün yarısı veriliyor ve Türkiye'den “Hayallerin kaybolduğu ülke Türkiye” olarak bahsediliyor.” ifadelerini kullandı.

Muhabirin “Genç olarak ne bekliyorsun” sorusuna ise şu cevabı verdi:

Ben hiçbir şey beklemiyorum. Benim ne bir geleceğim kaldı ne de bir hayalim kaldı. Erasmus yapmak istiyordum ama şu an düşünüyorum dolar belli Euro belli. Ailem ortası sınıf bir aile. Hayal bile kuramıyorum.

Hakaretten anlıyoruz, ötekileştirilmeden anlıyoruz, bölücülükten anlıyoruz.

Ülkemizde fakir yok ki diyenleri görüyoruz. Daha iki ay önce şurada “Elektrik faturasını görünce intihar edecektim” diyen abla varken bu insanlar bunu görmüyor herkesi zengin sanıyorlar. Ben buna üzülüyorum gerçekten.

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