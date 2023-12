Turgay Ciner lüks evini 450 milyona satışa çıkardı. Haberi Patronlar Dünyası yakaladı

İngiltere’nin yanı sıra ABD’ye yaptığı milyar dolarlık yatırımlarla tanınan ünlü işadamı Turgay Ciner, New York’taki evini ilana çıktı. ABD’de yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki WE Soda şirketinin sahibi olan medya patronu ve sanayici Turgay Ciner, New York’taki lüks evini satma kararı aldı.

Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre, Ciner, New York’taki Plaza Otel binasındaki lüks evini 15.5 milyon dolara (450 milyon TL) satışa çıkardı. Lüks ev, Central Park South'ta 1509. sırada yer alıyor.

2018’DE ALIMA BAŞLAMIŞTI

ABD’de gayrimenkul sahibi iş insanlarından biri olan Ciner, New York'ta en fazla yatırım yapan Türk iş insanlarından biri. ABD’de basında çıkan haberlerde New York'ta lüks daireleri bulunan Ciner Holding’in patronu Türk iş insanı Ciner, en son 2018 yılında şehrin en simgesel yapılarından biri olan, Park Avenue ile Lexington Avenue arasındaki 55. Cadde'de yer alan şehir evini 22,9 milyon dolara satın almıştı. Apartman dairesine dönüştürülen eski Plaza Otel binasında iki daire sahibi olan Ciner, bu binanın 17. katındaki ilk dairesini 2008 yılında 9,3 milyon dolara satın almıştı. 2009 yılının Eylül ayında 10,7 milyon dolara inşa edildi.