Turgay Güler AHBAP'a yapılan yardımlar için ''Haluk Levent'e 1 Milyarı teslim edemezsin'' dedi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da sürdürülüyor.

Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent de ekibiyle depremzedelerin yardımı için seferber oldu.

Yıkımın hafifletilmesi ve depremzedelere yardımın daha hızlı ulaştırılması için kampanya başlatan Levent, zaman zaman sosyal medyadan da deprem bölgesinden son durumu aktarıyor.

TURGAY GÜLER: HALUK LEVENT'E 1 MİLYAR LİRA TESLİM EDEMEZSİN

Son olarak, AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen Turgay Güler, depremzedelere yardım için kampanya başlatan AHBAP Derneği’ni ve derneğin başkanı Levent'i hedef aldı.

Güler, Ülke TV’deki programda, para toplayarak depremzedelere yardım yapan Levent hakkında, "1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" dedi.

Turgay Güler, Haluk Levent'in bağışları AFAD ile koordineli yürütüyoruz sözlerine, "açık kapı bırakıyor" ifadesini kullandı.

