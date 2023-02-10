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  • Turgay Güler AHBAP'a yapılan yardımlar için ''Haluk Levent'e 1 Milyarı teslim edemezsin'' dedi

Turgay Güler AHBAP'a yapılan yardımlar için ''Haluk Levent'e 1 Milyarı teslim edemezsin'' dedi

İktidara yakınlığı ile bilinen Turgay Güler, depremzedelere yardımın daha hızlı ulaştırılması için kampanya başlatan AHBAP Derneği'ni ve derneğin başkanı sanatçı Haluk Levent'i hedef alarak, "1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" dedi. Para yandaşları çıldırttı. Hepsi birden harekete geçti.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 18:19
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Turgay Güler AHBAP ve Haluk Levent'i hedef aldı

Turgay Güler AHBAP'a yapılan yardımlar için ''Haluk Levent'e 1 Milyarı teslim edemezsin'' dedi
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da sürdürülüyor.

Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent de ekibiyle depremzedelerin yardımı için seferber oldu. 

Yıkımın hafifletilmesi ve depremzedelere yardımın daha hızlı ulaştırılması için kampanya başlatan Levent, zaman zaman sosyal medyadan da deprem bölgesinden son durumu aktarıyor.

TURGAY GÜLER: HALUK LEVENT'E 1 MİLYAR LİRA TESLİM EDEMEZSİN

Son olarak, AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen Turgay Güler, depremzedelere yardım için kampanya başlatan AHBAP Derneği’ni ve derneğin başkanı Levent'i hedef aldı.

Güler, Ülke TV’deki programda, para toplayarak depremzedelere yardım yapan Levent hakkında, "1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" dedi.

Turgay Güler, Haluk Levent'in bağışları AFAD ile koordineli yürütüyoruz sözlerine, "açık kapı bırakıyor" ifadesini kullandı.
 

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