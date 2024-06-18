Turgut Altınok’a İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

Düzenleme: Kaynak: T24
Turgut Altınok’a İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı Turgut Altınok'un seçim araçlarının yakıtının belediyeden karşılandığını iddia ederek hakkında soruşturma başlattı.

Derin konuların yazarı Tolga Şardan'ın iddialarına göre, İçişleri Bakanlığı, eski Keçiören Belediye Başkanı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok dönemindeki bazı işlemlerle ilgili bir soruşturma başlattı.

İddialara göre, Altınok'un Keçiören Belediye Başkanı iken AKP'ye ait parti araçlarını seçim çalışmalarında kullanmak için belediye bütçesinden karşılandı. Akaryakıt ücretinin belediyeden alındığı belirtildi.

Ovacık'taki Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait tesislerde belediyeye ait iş makineleri ve araçları için alınan akaryakıtın aynı zamanda seçim araçları için de kullanıldığına dair kamera kayıtları bulundu.

Bu akaryakıtların belediye araçlarının plakaları üzerinden alındığı belirlendi.

Soruşturmanın ardından İçişleri Bakanlığı müfettişi, sorumluluk alanı içinde olan Temizlik ve Ulaştırma Müdürü S.K.'yı görevden uzaklaştırdı.

Bu uygulamanın imza yetkisinin S.K.'da olması nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Belediye kaynaklarına göre, AKP'nin seçim araçlarına tahsis edilen akaryakıtın maliyetinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtiliyor.

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TURGUT ALTINOK'UN BELEDİYESİNDE GİZLİ GEÇİTLİ 9 ODALI YER

Ankara Keçiören Belediye binasının yakınlarındaki belediyeye ait Aile Terapi Merkezi'nin 'gizli' girişi ortaya çıkmıştı.

Tabelasız binanın içerisinde 9 oda, her odada tuvalet-banyo, makam odaları, kütüphane ve mescit bulunduğu belirtilmişti.

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