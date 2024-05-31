Turgut Altınok’un kızı Ankara’nın en zengin iş adamının oğluyla evleniyor

Besa Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci'nin oğlu ile eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kızının evleneceği ortaya çıktı.

2019-2022 yılları arasında Beşiktaş Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği yapan Besa Holding'in genç patronu 33 yaşındaki Efe Bezci’nin, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan 34 yaşındaki Ayça Altınok ile 7 Haziran’da nişanlanacağı ortaya çıktı.

Ankara’da yapılması beklenen nişan törenine çiftin aile üyelerinin ve yakın çevresinin katılacağı belirtiliyor.

Bezci ile Altınok'un düğün tarihinin ise henüz kararlaştırılmadığı konuşuluyor.

Genç patron Efe Bezci, 2018 yılında Çırağan Sarayı’nda Çağla Baykam evlenmiş, ikili kısa süre sonra boşanmıştı.