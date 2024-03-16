Turgut Altınok'un sadece 1 arsası 2 ülkeden büyük. Monaco'yu ikiyi, Vatikan'ı dörde katladı

AK Parti'nin Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı. Açıklanan listede Altınok'un mal beyanındaki tarlalardan sadece birinin 4 milyon 943 bin m2 büyüklüğünde olduğu ortaya çıktı. Altınok'un tarlasının metrekare olarak Avrupa'daki Monaco ve Vatikan'dan daha büyük olması dikkat çekti.

Yerel seçimlere sayılı günler kala şeffaf olmak adına belediye başkan adayları mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor. Bu anlamda halkaya son eklenen isim Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. Ancak Altınok'un mal varlığı listesindeki tarlalardan birinin 4 milyon 943 bin m2 olduğu ortaya çıktı.

SAHİP OLDUĞU TARLA İKİ ÜLKEDEN DAHA BÜYÜK

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Yukarıhacıbekir mahallesinde yer alan tarlanın metrekare olarak Avrupa'daki 2 milyon m2'lik Monaco ve 500 bin m2'lik Vatikan'dan daha geniş bir alana sahip olması dikkat çekti.