Turgut Özal'a sunulan gizli PKK belgesi ortaya çıktı. Bulunduğu yer herkesi şoke etti

Kaynak: 10 Haber
Turgut Özal'a sunulan gizli PKK belgesi ortaya çıktı. Bulunduğu yer herkesi şoke etti
1993 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal’a sunulan “gizli” ibareli PKK ile mücadele raporu kağıt hurdacısından çıktı. Özal’ın evi satılınca, evrakların hurdacıya gittiği ve bir sahafın da söz konusu belgeyi hurdacıdan aldığı belirtildi.

Dönemin Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal’a 1993 yılında sunulan ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanan PKK ile mücadele raporu bir kağıt hurdacısından çıktı. Söz konusu belge, "Susurluk çetesi" hakkında da bilgiler içeriyor ve gizli damgalı. 1993 yılında Özal’a sunulan bu belgede, terör örgütü PKK’nın kuruluşu ve eylemleri anlatılarak, örgüte karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği aktarıldığı belirtildi.

kirmizi-kapli-dosya.jpegTurgut Özal’ın İstanbul Balmumcu’da bulunan evinin satışa çıkarılmasının ardından, evde bulunan kağıt ve kitapların alınması amacıyla bir kağıt hurdacısıyla anlaşıldığı aktarıldı. Gazeteci Masum Gök, konuyla ilgili, “Turgut Özal’ın bir dönem ofis gibi de kullandığı anlaşılan evden çıkan belgelerin, kitapların neredeyse tamamı Özal’a aitti ve neredeyse hepsi kağıt hamuru olmak üzere hurdacıya gitti. Hurdacının teslim aldığı belgelerden biri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en ilginç dönemlerinden birine kısmen de olsa ışık tutan bu belgeydi işte…” ifadelerini kaydetti.

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