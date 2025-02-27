Turgutlu Belediyesinin ‘Kış konseri’ büyüledi

Şef Murat Ali Sargın yönetimindeki koro ve saz sanatçıları, Türk müziğinin en sevilen eserlerini seslendirerek kulakların pasını sildi.

Turgutlu Belediyesinin sanata ve sanatçıya verdiği desteğin bir yansıması olarak düzenlediği "Kış Konseri', dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Program boyunca birbirinden değerli eserler, Şef Murat Ali Sargın yönetiminde koro ve solo performanslarla sahnelendi. Koronun güçlü yorumları ve enstrüman sanatçılarının ustalıklı icraları, izleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Bu özel gecede, Turgutlu Belediye Başkanvekili Çağdan Erim ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz de sanatseverlerle birlikte konserin coşkusuna ortak oldu. Gecenin sonunda, salonu hınçahınç dolduran müzikseverler sanatçıları ayakta alkışladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Atatürk Kültür Merkezi Popüler Türk Müziği Koromuz, "Kış Konseri" ile bizlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Şef Murat Ali Sargın yönetiminde sahne alan değerli koromuz ve saz sanatçılarımız, kulaklarımızın pasını sildi. Şef Murat Ali Sargın başta olmak üzere, sahnedeki muhteşem performanslarıyla bizleri büyüleyen sanatçılarımıza, salonu dolduran kıymetli hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.