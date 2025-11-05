Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenecek Türk halk müziği korosu konseri, "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konseptiyle ilçe sakinleriyle buluşacak. Şef Hasan Başkaya yönetiminde sahne alacak koro, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği Türk halk müziği eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı sahneye taşınacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek program, 7 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Etkinlik için de saat 19.00’da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz servis hizmeti verilecek.

"HEM ATAMIZI ANACAĞIZ HEM DE UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR GECEYİ DAHA PAYLAŞACAĞIZ"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Belediyemizin ve Manisa Büyükşehir Belediyemiz ortaklığında MBB Türk Halk Müziği Korosu ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ konseptiyle sanatseverlerle buluşacak. Bizler de Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserleri hep birlikte dinleyerek hem Atamızı anacağız hem de unutamayacağımız bir geceyi daha paylaşacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu özel programa davet ediyorum" dedi.