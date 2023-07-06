Turgutlu'da fırtına ağacı devirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan fırtına sebebiyle en işlek caddesinde bulunan çınar ağacı devrildi.

Turgutlu'da fırtına ağacı devirdi

(İHA) Turgutlu'da bugün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen fırtına sebebiyle Atatürk Bulvarı ışıklar kavşağında bulunan çınar ağacı devrilerek yan yattı.
Tehlike arz eden duruma belediye ve trafik ekipleri müdahale etti.

aw928448-02.jpg

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri güvenlik sebebiyle caddeyi trafiğe kapatırken, Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri de yaptığı çalışma ile çınar ağacının tehlike arz eden kısımlarını budadı.

aw928448-03.jpg

Yaklaşık 1 saat süren çalışmayı yoldan geçen Turgutlulu vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.

Öne Çıkanlar
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Son Haberler
Ormanlık alanda ölü bulunan adamın cebindeki not kahretti Yaşam
Ormanlık alanda ölü bulunan adamın cebindeki not kahretti
İsrail’de bir sürücü aracıyla protestocuların arasına daldı Dünya
İsrail’de bir sürücü aracıyla protestocuların arasına daldı
Bakan Koca'dan kene vakalarına dair önemli uyarı Sağlık
Bakan Koca'dan kene vakalarına dair önemli uyarı
İsrail'de, Türkiye modeli yargı... Yazarlar
İsrail'de, Türkiye modeli yargı...
Şeyh Said İsyanı ne getirdi ne götürdü? Yazarlar
Şeyh Said İsyanı ne getirdi ne götürdü?
Enflasyon neden güven vermedi? Yazarlar
Enflasyon neden güven vermedi?