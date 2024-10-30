Turhallılar sanatla buluşuyor!

Turhal Devlet Hastanesi'nin karşısındaki Kültür Evi restore edilerek, ilçe sakinlerinin sanat eğitimi alabileceği bir merkez haline getirildi.

Ayrıca, daha önce Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yer alan Evlendirme Memurluğu, Müftü Mahallesi Konağı'ndaki yeni adresine taşındı.

"HEMŞERİLERİMİZ MÜZİKLE BULUŞACAK"

Açılış töreninde konuşan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, "Her yaş grubundan vatandaşımız burada bağlama, gitar, piyano, keman gibi enstrümanlar ve talebe göre farklı branşlarda eğitim alabilecek. Böyle bir merkezi Turhal'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turhallı hemşerilerimiz burada müzikle buluşacak ve kendilerine değer katacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmadan sonra açılış kurdelesi kesildi. Başkan Ural ve davetliler, konservatuvar sorumlusu Taner Balcanlı'nın rehberliğinde sınıfları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.