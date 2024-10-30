Turhallılar sanatla buluşuyor!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Turhallılar sanatla buluşuyor!

Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan "Kültür Evi" yenilenerek Turhal Belediyesi Konservatuvarı olarak hizmete açıldı.

Turhal Devlet Hastanesi'nin karşısındaki Kültür Evi restore edilerek, ilçe sakinlerinin sanat eğitimi alabileceği bir merkez haline getirildi.

Ayrıca, daha önce Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yer alan Evlendirme Memurluğu, Müftü Mahallesi Konağı'ndaki yeni adresine taşındı.

"HEMŞERİLERİMİZ MÜZİKLE BULUŞACAK"

Açılış töreninde konuşan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, "Her yaş grubundan vatandaşımız burada bağlama, gitar, piyano, keman gibi enstrümanlar ve talebe göre farklı branşlarda eğitim alabilecek. Böyle bir merkezi Turhal'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turhallı hemşerilerimiz burada müzikle buluşacak ve kendilerine değer katacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmadan sonra açılış kurdelesi kesildi. Başkan Ural ve davetliler, konservatuvar sorumlusu Taner Balcanlı'nın rehberliğinde sınıfları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turhallılar sanatla buluşuyor!

Turhallılar sanatla buluşuyor!

Turhallılar sanatla buluşuyor!

Son Haberler
Tekirdağ'da faciadan dönüldü. Yanan otobüsü çektiği yer şoke etti
Tekirdağ'da faciadan dönüldü. Yanan otobüsü çektiği yer şoke etti
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Ordu’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Ordu’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Cumhuriyet Kupası'nın şampiyonu belli oldu
Cumhuriyet Kupası'nın şampiyonu belli oldu
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 2 gün yasaklandı
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı