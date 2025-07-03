Turhan Çömez, DEM Parti’nin sinsi planını açıkladı! Son söz Erdoğan ve Bahçeli'nin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet etmesiyle başlayan ikinci açılım sürecinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İkinci açılım süreci olarak adlandırılan dönem, Türkiye’nin siyasi gündemine damgasını vurmayı sürdürüyor. Bu süreç, başlangıcından itibaren yoğun tartışmalara yol açtı.

Gizli toplantı iddiaları ve medyaya sızan çeşitli belgeler, tartışmaların fitilini ateşledi. Bu durum, hem iktidar hem de muhalefet cephesinde farklı yorumlara ve sert eleştirilere yol açtı. Bu tartışmalarda gün olmuyor ki süreçle ilgili skandallar ortaya çıkmasın.

Son olarak İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in Sözcü TV’deki açıklamaları dikkat çekti.

Çömez şunları dile getirdi:

“BÖLÜNME DAHA İLKOKULDAN İTİBAREN BAŞLASIN”

“DEM’in de planı var. Onun planı anayasa 1-2-3-4 değişebiliyorsa değişsin. Şimdilik gücü yetmiyor. Anayasanın giriş kısmını değiştirelim, Anayasanın ruhuyla oynayalım diyorlar. Başka 42'yi değiştirelim. Yani Kürtçe ve Türkçe eğitim dili olsun ki bölünme daha ilkokuldan itibaren başlasın.

Bir de 66'yi değiştirelim. Hâlbuki 66'ı ihtiyas edilirken ne demiş Atatürk? Kendini bu ülkeye ait hisseden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir paydaşı gören herkes bu ülkenin vatandaşıdır ve Türk'tür.

İYİ Partili Turhan Çömez’den gündemi sarsacak iddia! “Patladı, yandı ve bize satıldı”

“İMRALI'DA KÜÇÜK BİR SARAYCIK YAPILSIN”

Bitti. Etnik köken araştırılmıyor. Hayır diyor bu ülkeyi Kürtler ve Türkler kurmuştur. Şimdi DEM’in istediği bu. Bu da yetmiyor. Ayrıca diyor ki terörist başı cezaevinden çıksın.

İmralı'da küçük bir saraycık yapılsın kendisine biliyorsunuz. Bizim biliyorsunuz saray bir kültür haline geldi Türkiye'de. Ona da İmralı'da bir saraycık yapılsın. Oradan örgütünü de siyasi uzantısını da yönetsin.

Terörist başı ile ilgili bekledikleri o.”