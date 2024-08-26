Turhan Çömez İsrail’le nasıl ticaret yapıldığını ifşa etti

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Turhan Çömez İsrail’le nasıl ticaret yapıldığını ifşa etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İsrail’e mal sevkiyatının devam ettiğini belirterek, “Ya yolda rota değiştiriliyor ya da Yunanistan ve Romanya üzerinden sevkiyat yapılıyor” dedi.

Türkiye, Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail ile ticareti bir süre önce durdurdu ve İsrail ile ticaret yasaklandı.

Ancak bazı Türk firmalarının Yunanistan ve Romanya üzerinden İsrail’e mal gönderdiği iddiaları var.

“YUNANİSTAN VE ROMANYA ÜZERİNDEN SEVKİYAT YAPILIYOR”

Türkiye’nin İsrail ile ticaretinin yasaklanmasının ardından Filistin’e olan ticaretinin aniden 12 kat artması da dikkat çekti. Gazeteci Emin Özgönül’e konuşan Turhan Çömez, “Ya yolda rota değiştiriliyor ya da Yunanistan ve Romanya üzerinden sevkiyat devam ediyor. Bu konuda bize gelen bilgiler ve ciddi kuşkular var. Hükümet İsrail ile ticaretin tamamen yasaklandığını açıkladı ama farklı rotalar üzerinden İsrail’e mal sevkiyatının devam ettiği kuşkusu artık sadece kuşku olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.

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