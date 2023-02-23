23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Turhan Çömez kurulan sahra hastanesinde tek doktor olarak çalışıyor

Turhan Çömez kurulan sahra hastanesinde tek doktor olarak çalışıyor

Turhan Çömez, İYİ Parti'nin Hatay İskenderun'da kurduğu sahra hastanesinin yetkililerce engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 19:20
Takip Et

Turhan Çömez kurulan sahra hastanesinde tek doktor olarak çalışıyor

Turhan Çömez kurulan sahra hastanesinde tek doktor olarak çalışıyor
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından sahra hastanesi kurduklarını açıklamıştı.

Turhan Çömez, Halktv canlı yayınında yaşanan son gelişmeleri açıkladı.

Çömez, canlı yayında şunları söyledi:

“İskenderun'daki son sağlam hastane de boşaltılınca, doktorları kurduğumuz sahra hastanesine davet ettik. Ancak daha sonra doktorları geri çektiler. Kurduğumuz sahra hastanesini kullanmıyorlar. Ben tek doktor olarak çalışıyorum.”

SAHRA HASTANESİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Çömez sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı:

“Depremden sonra elektrikler kesildi. Bu gece hastanemiz bitiyordu ve yarın itibariyle hasta bakmaya başlayacaktık ancak elektriklerin kesilmesi sebebiyle hazırlıklarımız son aşamada durmak zorunda kaldık. Uzunca bir süre jeneratör problemiyle karşılaştık nihayet çözüldü. Şu anda hastanemizde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ben SSK hastanesine gittim ekibimle beraber, orası boşaltılıyor şu anda tahliye ediliyor. Tahliye olan hastalar şu anda gemi hastanelere nakledildi. Oradan 5-6 arkadaşımızı aldık hemşire ve acil hekim olarak onları getirdik şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. Olur da ihtiyacı olan olursa bunu lütfen duyurun bizim şu anda yerimiz İskenderun’da Bilfen Koleji’nin yanında kurulmuş bir sahra hastanesi bu geceden itibaren hasta bakmaya hazırız.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
2
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
3
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
4
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
5
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
6
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
7
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Trabzonsporlu Vitor Hugo'dan flaş itiraf
﻿Trabzonsporlu Vitor Hugo'dan flaş itiraf
﻿Trabzonsporlu Vitor Hugo'dan flaş itiraf
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿Fed tutanakları yayımlandı: Yetkililer 25 baz puanlık faiz artışını destekliyor
﻿Fed tutanakları yayımlandı: Yetkililer 25 baz puanlık faiz artışını destekliyor
﻿Fed tutanakları yayımlandı: Yetkililer 25 baz puanlık faiz artışını destekliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.