Turisti öldüren ayının yavruları hakkında karar verildi

Romanya'nın ünlü Transfagaraşan yolunda, geçtiğimiz hafta İtalyan bir turistin ölümüne neden olan dişi ayı, yasal düzenlemeler doğrultusunda yetkililer tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Ayının geride bıraktığı üç yavru, Braşov bölgesindeki Zarneşti Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Romanya Çevre, Su ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasına göre, olay ilgili yasa kapsamında değerlendirildi. Bu yasa, insanlara saldıran ayılarla ilgili hızlı müdahale esaslarını içeriyor ve anne ayının öldürülmesi halinde yavrularının özel merkezlere taşınmasını zorunlu kılıyor.

Ayı merakı canına mal oldu

Yavrular, Asociatia Milioane de Prieteni adlı kuruluş tarafından yönetilen merkezde koruma altına alındı. Bakanlık, olayın ardından Argeş Orman Müdürlüğü’ne resmi bir yazı göndererek tüm sürecin yasal çerçevede tamamlanmasını talep etti. Yerel yetkililer ayrıca RO-ALERT sistemiyle bölge sakinlerini uyardı.