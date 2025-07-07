Turisti öldüren ayının yavruları hakkında karar verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Turisti öldüren ayının yavruları hakkında karar verildi

Transfagaraşan’da bir turistin ölümüne yol açan ayı vuruldu. Geride kalan üç yavru ayı, Zarneşti’deki özel rehabilitasyon merkezine taşındı.

Romanya'nın ünlü Transfagaraşan yolunda, geçtiğimiz hafta İtalyan bir turistin ölümüne neden olan dişi ayı, yasal düzenlemeler doğrultusunda yetkililer tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Ayının geride bıraktığı üç yavru, Braşov bölgesindeki Zarneşti Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Romanya Çevre, Su ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasına göre, olay ilgili yasa kapsamında değerlendirildi. Bu yasa, insanlara saldıran ayılarla ilgili hızlı müdahale esaslarını içeriyor ve anne ayının öldürülmesi halinde yavrularının özel merkezlere taşınmasını zorunlu kılıyor.

Ayı merakı canına mal olduAyı merakı canına mal oldu

Yavrular, Asociatia Milioane de Prieteni adlı kuruluş tarafından yönetilen merkezde koruma altına alındı. Bakanlık, olayın ardından Argeş Orman Müdürlüğü’ne resmi bir yazı göndererek tüm sürecin yasal çerçevede tamamlanmasını talep etti. Yerel yetkililer ayrıca RO-ALERT sistemiyle bölge sakinlerini uyardı.

mczoyxnoptq5yzazmdjiode0nmi3y2u5zjnhotu2y2eyndk2nze0-thumb.jpg

Son Haberler
Depresyonunuzun nedeni kahvaltı alışkanlıklarınız olabilir
Depresyonunuzun nedeni kahvaltı alışkanlıklarınız olabilir
Dedikleri çıkan gazeteci Ali Tarakçı 3’lü masada buluşacak isimleri saydı! Bahçeli’nin kurduğu büyük oyunu açıkladı
Dedikleri çıkan gazeteci Ali Tarakçı 3’lü masada buluşacak isimleri saydı! Bahçeli’nin kurduğu büyük oyunu açıkladı
Kütahya'da orman yangını kontrol altında
Kütahya'da orman yangını kontrol altında
Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesi sona erdi: Beştepe’de kritik zirve!
Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesi sona erdi: Beştepe’de kritik zirve!
Galatasaray ezeli rakipten oyuncu aldı
Galatasaray ezeli rakipten oyuncu aldı