Turistler denize akın etti

Kaynak: AA
Turistler denize akın etti
Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, turistler sıcak havayı fırsat bilip denize girdi.

Didim'de yerli ve yabancı turistler, güzel havanın tadını adını kumunun renginden alan dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda vakit geçirerek çıkardı.

Hava sıcaklığının 25 dereceye vardığı ilçede bazı turistler yüzmeyi tercih ederken bazıları da tekne turlarıyla denizin tadını çıkardı.

Kuşadası'nda da Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın koyları ile Kadınlar Denizi Plajı'nda da turist yoğunluğu meydana geldi.

Güneşli ve sıcak havayı açık alanlarda değerlendirenler, denize girip piknik yaptı.

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