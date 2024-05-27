Turistler Türk yemeklerine bayıldı

Kaynak: İHA
Turistler Türk yemeklerine bayıldı

Türk Mutfağı Haftası'nın son gününde, 21-27 Mayıs tarihleri arasında, Kapadokya'yı ziyaret eden turistlere yöresel lezzetler sunuldu.

Uçhisar Kalesi'nde gerçekleşen etkinlik, bölgenin tanınmış turistik noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Etkinliğe Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep gibi isimler katıldı.

Kale içinde yapılan gözlemler eşliğinde, turistlere yöresel ürünler ikram edildi.

Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, "Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla kalede turistlere yöresel ürünlerimizi ikram ediyoruz ve turistler bu durumdan oldukça memnun" dedi.

Tayvanlı turist Mimi Chi Thi, "Kapadokya'nın vadilerini ve kaleyi gezmeye geldim. Burada hoş bir sürprizle karşılaştık. Türk yemeklerini çok beğendim, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Güney Koreli turist Seo Do Yeon ise, "Kapadokya harika, Türk yemekleri de öyle. Özellikle tatlıları seviyorum. Baklava ve diğer ikram edilen yiyecekler çok güzeldi. Burası gerçekten eşsiz" şeklinde konuştu.

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