Turistlerden yer kalmayınca halk sahili işgal etti

Avrupa’nın önemli turizm merkezinde yaşayan insanların turistlere karşı eylemleri devam ediyor. İspanya’nın ünlü Mallorca adasında yere halk, turistlerin yoğun bir şekilde bulunduğu plajı işgal etti.

Mallorca’da bir süredir turistlere karşı yapılan eylemler devam ediyor. Eylemciler son olarak turistlerin yoğun şekilde bulunduğu bir plajı işgal etti. Eylemci grup Mallorca plajlarını yerel halk için geri kazanmayı hedeflediğini belirtti.

Eylemci grubun plajda açtığı pankartlarda “Sahillerimizi işgal edelim” ve “Harekete geçme zamanı” gibi ifadeler yer aldı.

Protestocular ayrıca plajdaki turistlere eylemlerinin amacını anlatan broşürler dağıttı.

Bazı eylemciler plajdaki turist sayısının artması sonrası “Turistler dışarı” şeklinde sloganlar attı.

Eylemi ilgiyle izleyen turistlerden bazıları fotoğraf çekti.

AVRUPA’YI TURİST KARŞITI EYLEMLER SARDI

Koronavirüs salgını sonrası Avrupa’nın turizm merkezlerinde yeniden turist patlaması yaşanırken bundan rahatsız olan yerel halk ise turist karşıtı eylemlere başladı. İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki turist karşıtları, kentlerinde gelen turist sayısının azaltılmasını istiyor. İtalya’nın ünlü Venedik kentinde başlayan eylem dalgasının son halkası ise Mallorca oldu.

İspanya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Mallorca’da yerel halk gelen turistler yüzünden kiralık ev bulamadıklarını belirtirken özellikle İngiliz turistlerin sokaklardaki taşkınlıklarından şikayet ediyor.