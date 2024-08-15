Turistleri gasp eden şüpheliler yakayı ele verdi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde turistleri bıçak zoruyla tehdit ederek 3 milyon 300 bin TL’sini ve aracını gasp eden 3 kişi jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-İzmir otoyolu üzerinden İzmir istikametine 06 DF 2675 plakalı araç ile seyreden sürücüsü Tverxun Xıaokaıti (32) isimli Çin Şincan Uygur Özel Bölgesi uyruklu tercüman ve yanında yolcu olarak bulunan Gvang Jun Zhang (28) isimli Çin uyruklu turistler Karacabey İlçesi Harmanlı Mahallesi civarında bıçaklı şahıslar tarafından başka bir araç ile önü kesildi.

Aracın önünü kesen bıçaklı 2 şahıs, Gvang Jun Zhang isimli şahsın boğazına bıçağı dayayarak araçtan 2 şahsı indirdi. Kendi ve mağdurun aracını da alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Turistler tarafından yapılan ihbar sonucu olay yerine Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Olay bölgesinde çalışma yürüten jandarma ekipleri gaspın gerçekleştiği yerin 3 km ilerisinde aracı terk edilmiş şekilde buldu. Yapılan incelemede araç içinde bulunan 22 bin dolar ve 24 bin 500 TL olmak üzere toplam da 3 milyon 300 bin TL çalındığı belirlendi.

Gvang Jun Zhang’un ifadesi doğrultusunda olayı gerçekleştiren şahıslardan Ali D.'yi (35) teşhis etti. Karacabey Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı JASAT İstihbarat ekipleri tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda gasp olayını gerçekleştirilen şahısların 10 AAD 810 plakalı araç ile Balıkesir’e kaçtığı tespit edildi. Aracın Balıkesir’den Erhan K. (45) tarafından kiralandığı belirlendi. Karacabey Jandarma ekipleri tarafından Balıkesir’deki ekiplere ivedilikle firari şüphelilerin yakalanması için bilgi verildi.

Olayla ilgili Karacabey İlçe Jandarma’nın yaptığı titiz ve başarılı çalışmalar sonucunda verdiği bilgilerle Balıkesir Narkotik Ekipleri tarafından firari şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Gasp olayına karışan Erhan K.(45), 17 adet suç kaydı bulunan Ali D.(35) ve 5 adet suç kaydı bulunan Halil E. (37) isimli şahısların olduğu belirlenirken, araçta çalınan paralar tam şekilde bulundu. Ayrıca araçtan 2 adet bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karacabey savcılığının talimatıyla 3 şüpheli şahıs ve araç içinde çıkan paralar Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Unsurları tarafından teslim alındı. Karacabey Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından darp cebir raporları, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadeleri alındı. 3 şüpheli şahıs savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.