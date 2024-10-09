Turistleri sahil güvenlik kurtardı

Astoria Grande gemisi ile Amasra'ya gelen Rus turistlerin arasında yer alan 2 erkek şahıs, ilçenin "Deprem Bölgesi" ismiyle bilinen kayalık alanda denize girdi. Gençlerden biri, kayadan kayaya atlarken, ayağını çarpması sonucu yaralandı.

Kimsenin bulunmadığı bölgede bekleyen Rus turistler, geçen balıkçı teknelerinden yardım istedi. Balıkçıların ihbarı üzerine ise kayalık alana polis ekipleri, denizden ise sahil güvenlik botları sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat boyunca kayalıklarda mahsur kalan 2 genç, sahil güvenlik ekipleri tarafından kayadan alındı. Gençler, Amasra Büyük Liman'da tekrar karaya çıkartılırken, 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Yapılan müdahalede yaralı gencin, ciddi bir sağlık problemi olmadığı belirtildi. Genç, tedavisinin ardından geldiği Astoria Grande gemisine geri döndü.