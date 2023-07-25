Turistleri taşıyan midibüse hafriyat kamyonu çarptı: 8 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Arap turistleri taşıyan tur midibüsüne hafriyat kamyonunun çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Turistleri taşıyan midibüse hafriyat kamyonu çarptı: 8 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Erhan Karagöz’ün (41) kullandığı 34 GUJ 400 plakalı Arap turistleri taşıyan tur midibüsüne, dönüş sırasında karşı yönden gelen Olgun Özgül (59) yönetimindeki 54 AHJ 386 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan 8 turist yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tur otobüsünün dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen hafriyat kamyonunun, yavaşlamasına rağmen duramayarak otobüsün arka kısmına çarptığı görüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

turistleri-tasiyan-midibuse-hafriyat-kamyonu-carpti-8-yarali-2330-dhaphoto1.jpg

turistleri-tasiyan-midibuse-hafriyat-kamyonu-carpti-8-yarali-2330-dhaphoto2.jpg

turistleri-tasiyan-midibuse-hafriyat-kamyonu-carpti-8-yarali-2330-dhaphoto3.jpg

turistleri-tasiyan-midibuse-hafriyat-kamyonu-carpti-8-yarali-2330-dhaphoto4.jpg

turistleri-tasiyan-midibuse-hafriyat-kamyonu-carpti-8-yarali-2330-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Sahte doktor Ayşe Özkiraz tıp fakültesini kazanamadı Güncel
Sahte doktor Ayşe Özkiraz tıp fakültesini kazanamadı
Kadınlara yangın tüpüyle saldıranlar yakalandı Güncel
Kadınlara yangın tüpüyle saldıranlar yakalandı
Yapay Zekâ Devrinde Pek Çok Meslek Yeni Bir Dönemin Sınırında Teknoloji - Otomotiv
Yapay Zekâ Devrinde Pek Çok Meslek Yeni Bir Dönemin Sınırında
Oyuncu Burçin Bildik ilk eşinin ölüm anını anlattı Magazin
Oyuncu Burçin Bildik ilk eşinin ölüm anını anlattı
Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifinin malzemeleri neler?
Erdoğan: Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla referansımız olamaz Siyaset
Erdoğan: Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla referansımız olamaz
İsmail Kartal'dan transfer müjdesi. Eksik mevkiyi açıkladı Spor
İsmail Kartal'dan transfer müjdesi. Eksik mevkiyi açıkladı