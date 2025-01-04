Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Düzenleme: Kaynak: AA
Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Kolombiya'da turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı.

Kolombiya'da turistleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Ülkenin güneybatısındaki Cali kentinden yola çıkan otobüs, Tangua kasabasındaki El Placer bölgesinde 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 29 kişi yaralandı.

turist.jpg

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yetkililer, turistlerin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı 2 bin 900 metre yüksekliğindeki tarihi Las Lajas Tapınağı'nı ziyaret etmek istediklerini bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Son Haberler
Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var
Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var
Yeniçağ Gazetesi: Emeklilerin çekecek daha çok çilesi var!
Yeniçağ Gazetesi: Emeklilerin çekecek daha çok çilesi var!
Mangal kansere neden oluyor mu? Şehir efsanesi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Mangal kansere neden oluyor mu? Şehir efsanesi mi?
Türk devi 28 ülkeyi ezip geçti. Rakiplerine fark attı
Türk devi 28 ülkeyi ezip geçti. Rakiplerine fark attı
Türkiye'nin 71 yıllık devi iflasın pençesinde. Şirketin adını taşıyan okulu bile var
Türkiye'nin 71 yıllık devi iflasın pençesinde. Şirketin adını taşıyan okulu bile var