Turistlerin çılgın partisi hastanede son buldu

Bir grup İngiliz turist dün eğlenmek için Tayland’ın en turistik yeri olan Phuket adasına gitti. Gittikleri adada kendilerine bir villa kiralayan arkadaş grubu daha sonra villada alem yapmak için 5’i trans olan 7 eskort çağırdılar.

Fakat yapmak istedikleri alem daha sonra felaket ile sonuçlandı. Eskortlar ile aralarında çıkan anlaşmazlık fiziksel kavgaya döndü. Savaş alanına dönen villa kan gölüne dönerken, çıkan kavga sokağa taştı. Bunun üzerine villada bulunan seks işçileri ve komşular durumu polise bildirdi.

“SANKİ 3. DÜNYA SAVAŞI GİBİYDİ”

Bölgeye polis ile birlikte gelen yerel muhabirlere konuşan komşular durumu 3. Dünya savaşına benzeterek şu ifadeleri kullandı: “Aman tanrım orada birbirlerini öldürüyorlardı. Sanki 3. Dünya Savaşı gibiydi. Her yere bir şeyler fırlatıyorlardı. Kendimi korumak için kaska ihtiyacım vardı”

KAVGA PARA YÜZÜNDEN ÇIKTI

Polis Yüzbaşı olay yerinde yaptığı açıklamada çıkan kavganın para yüzünden çıktığını, İngiliz turistlerin seks işçilerine anlaştıklarından daha az para vermelerinden dolayı kavganın çıktığını ifade etti. Yüzbaşı Surasak Sudmuang, konu hakkında soruşturmanın tamamlanması için şu hastanede olan yaralıların ifadelerini almanın gerekli olduğu belirterek şunları kaydetti:

“Sabah saat 4’te Kata Ocean View Residence’da bir olay yaşandığına dair ihbar aldık. Olay yerine vardığımızda yabancı turistlerin villalarına gelmeleri için üç transseksüele ulaştıklarını ve her birine 4,000 baht ödemeyi kabul ettiklerini öğrendik.

Bunun ardından bir anlaşmazlık yaşandı ve tartışma başladı. Villayı turistlere kiralayan mülk sahibiyle de görüştük.

Olaya karışan herkesin detayları elimizde yok ve henüz kimseyi suçlamadık. Hala tüm turistlerin karakolda ifade vermek üzere hastaneden dönmelerini bekliyoruz. Kadınlar bize kavgayı turistlerin başlattığını söyledi.

Tartışmanın her iki tarafını da kontrol etmeliyiz. Turistleri tehlikeli durumlara karışmaktan korumak istiyoruz ama onlar da beladan kaçınmak için kendilerine daha fazla dikkat etmeliler”