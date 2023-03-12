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Turizm Bakanı orman arazisini kendisine tahsis etmiş. Görüntüleri Gazeteci Candaş Tolga Işık ortaya çıkardı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan paylaştığı video ile Bodrum'da bulunan ormanlık alana turizm bakanının otel yaptığını iddia etti. Ormanlık alanda denize çok yakın bir mesafede yer alan otel inşaatı görüntüleri tepkilere neden oldu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 13:53
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Turizm Bakanı orman arazisini kendisine tahsis etmiş

Turizm Bakanı orman arazisini kendisine tahsis etmiş. Görüntüleri Gazeteci Candaş Tolga Işık ortaya çıkardı
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bodrum Gölköy'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un orman arazisinde otel inşaatı yaptığını belirterek söz konusu inşaatın görüntülerini paylaştı.

Işık paylaşımında, "Bakanlığa 'Burası kime ait?' diye sordum. Yanıt: Bir Türk firmasına 2000'de tahsis edildi. 2001'de hizmete girdi. 2011'de Azeri bir firmaya tahsis edildi. 2012' de bakanlık ek tahsis kararı verdi. 2020'de oteli Turizm Bakanı satın aldı yıktı, yeniden inşa ediyor." ifadelerini kullandı.

"HESABI SORULMALIDIR"

Işık'ın paylaşımı sosyal medyada tepki toplarken "Seçimlerden sonra hesabı sorulmalıdır." diyen Turizm eski bakanı Bahattin Yücel, "Bu görünüm Turizm Bakanının şirketince satın alınan, kendi oluruyla orman arazisinin de katılarak büyütüldüğü bir otel inşaatına aittir. 50 yıldır her kademesinde hizmet ettiğim Turizm sektörünün yüz karasıdır." ifadelerini kullandı.

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