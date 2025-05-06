Turizm cennetinde ATV faciası: İki can gitti

Kaza, Kumköy Caddesi’nde saat 12.30 civarında gerçekleşti. Yaman Akıncı’nın kullandığı 48 BH 398 plakalı ATV, kontrolünü kaybederek takla attı ve yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Akıncı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ATV’de yolcu olarak bulunan Lütfullah Gökdere ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Gökdere, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.