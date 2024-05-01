Genç kızların ATV turu kazayla son buldu

Kazada, yaralılardan birisi yarasını unutup sağlık ekiplerine görüntü alan basın mensuplarının neden çektiğini sordu.

Bayrambaba Mahallesi Bayrambaba Caddesi Kireçlik mevkiinde meydana gelen kaza, Z.S.K (21) isimli genç kızın idaresindeki ATV'nin kum kapmasıyla yaşandı. Kontrolden çıkan ATV takla atarak sürüklendi.

Yaralanan genç kızlar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. İlginç bir şekilde, yaralılardan birisi yarasını unutup sağlık ekiplerine görüntü alan basın mensuplarının neden çektiğini sordu.