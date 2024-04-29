Turizm karanlıkta bırakıldı esnaf çileden çıktı

Baran Yalçın - Yeniçağ

Tarihi yapısı ve içinde barındırdığı işletmeleri sebebiyle İstanbul'un en uğrak ilçelerinden biri olan Fatih'te şu günlerde elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Fatih'in özellikle turizm geliri konusunda can damarı sayılabilecek semtlerinden biri olan Sirkeci'de haftalardır onarılmayan sokak aydınlatmaları nedeniyle adeta turizm karanlıkta kaldı.

TURİZM KARANLIKTA KALDI

İçerisinde tarihi Büyük Postane binasını da barındıran hobyar mahallesi Büyük Postane Caddesi'nde 27 Mart'ta başlayan elektrik kesintisi yapılan özellikle sokak esnafı tarafından yapılan onlarca bildirim ve şikayete rağmen bugüne kadar çözülemedi. BEDAŞ yetkililerinin "Kayıt açtım", "İşleme alıyoruz" cevaplarına rağmen aradan geçen haftalarda arıza giderilmedi. Yaşanan durum nedeniyle karanlıkta kalan sokakta hem esnaf hem müşteriler durumdan şikayetçi ve haftalarca süre gelen bu durumun çözüme kavuşturmasını istiyorlar.